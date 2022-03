Gauchão: definidos os confrontos das semifinais, rebaixados e classificados para Série D

O Campeonato Gaúcho de 2022 se encaminha para sua fase final. Após 11 rodadas disputadas, foram definidos os quatro classificados para as semifinais da competição, os dois rebaixados e os três times classificados para a Série D de 2023. O destaque fica para a confirmação do clássico Grenal na fase semifinal, valendo vaga para a grande decisão.

Será a quarta vez em seis anos que um time do interior chegará à final do estadual. Isso porque a outra semifinal será entre o já classificado Ypiranga e o Brasil de Pelotas, que conquistou a vaga após vencer o Juventude, no Bento Freitas, e contar com a derrota do Novo Hamburgo diante do São José. Desse duelo também será definido o Campeão do Interior, título simbólico dado ao clube do interior melhor classificado e que não tenha disputado a final da competição.

Os confrontos de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho estão marcados para o dia 19 de março, e os da volta para o dia 23. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não confirmou os horários das partidas.

Rebaixados

Adversário do Inter na última rodada, o Guarany de Bagé já estava matematicamente rebaixado desde a última rodada.

Outros quatro times corriam riscos e, após levar 3 a 0 do Caxias, o União Frederiquense foi rebaixado e fará companhia ao Guarany na Série A2 do Gauchão em 2023. A vitória grená, inclusive, salvou o arquirrival Juventude do rebaixamento.

Vagas na Série D

O Rio Grande do Sul tem direito a três vagas na quarta divisão nacional. Essas vagas são distribuídas aos clubes sem divisão garantida.

O Novo Hamburgo entrou na última com a classificação confirmada para a Série D e, após o encerramento da rodada, as outras duas vagas ficaram com Caxias e Aimoré. O primeiro, venceu o União Frederiquense por 3 a 0, e o segundo, em duelo direto por uma das vagas, venceu o São Luiz por 1 a 0, no Cristo Rei, em São Leopoldo.

Os resultados da 11ª rodada do Gauchão

Guarany de Bagé 1 x 1 Inter

Grêmio 2 x 0 Ypiranga

Aimoré 1 x 0 São Luiz

São José 1 x 0 Novo Hamburgo

Brasil de Pelotas 1 x 0 Juventude

Caxias 3 x 0 União Frederiquense