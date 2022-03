Grêmio vence o líder Ypiranga na Arena, mas não evita Grenal na finalsemi

Longe de convencer a torcida na temporada, o Grêmio fez a lição de casa neste sábado (12) e derrubou o líder Ypiranga, por 2 a 0, na Arena, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. O triunfo, embora comemorado, também gera preocupação à torcida porque garantiu mais um clássico com o Inter, desta vez na semifinal.

O Grêmio precisava de mais um gol neste sábado para evitar o confronto com o arquirrival. Uma vitória por 3 a 0 deixaria o time da capital na liderança da tabela, com os mesmos 21 pontos do Ypiranga, mas com vantagem no saldo de gols. O time de Erechim enfrentará agora o Brasil de Pelotas, quarto colocado.

Com um time titular com mudanças, o Grêmio esteve longe de empolgar, mas mostrou maior poder de fogo. Mesmo sem apresentar a mesma organização do rival, o time da casa foi melhor na etapa inicial, sob a liderança de Campaz. O colombiano começou a brilhar aos 25 minutos, quando marcou um gol olímpico para abrir o placar. No lance, finalizou na primeira trave e o goleiro Edson não conseguiu impedir o belo gol.

Confiante, o meia quase anotou o segundo quatro minutos depois ao acertar forte chute, da entrada da área, no travessão. Foram ainda mais duas boas chances de gol ao Grêmio num primeiro tempo em que o time da casa jogou mais na base da raça do que da técnica e disciplina tática.

Acuado, o Ypiranga era mais cauteloso e buscava menos o ataque. Na prática, o goleiro Brenno tinha poucos motivos para se preocupar. A situação ficou mais complicada para os visitantes no segundo tempo. Aos 18, o Grêmio chegou ao segundo gol em jogada de Diogo Barbosa e Campaz. O volante Bitello foi quem mandou para as redes. Aos 32, o Ypiranga praticamente enterrou as chances de reação. Jefferson levou o cartão vermelho.

Apesar das vantagens no placar e no número de jogadores em campo, o Grêmio seguiu no ataque, em busca do terceiro gol. Precisava de mais um para desbancar o Ypiranga e assumir a liderança para evitar um Grenal na semifinal, mas o terceiro gol não veio e o clássico foi confirmado.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Bitello (Lucas Silva), Villasanti, Campaz (Vini Paulista), Gabriel Silva (Benítez) e Janderson (Rildo); Elias. Técnico: Roger Machado.

Ypiranga 0

Edson; Gedeílson (Amorim), Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio (Marcão); Lorran (Jefferson), Robson e John Lennon (Windson); Matheus Santos (Marcelinho), Erick e Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho