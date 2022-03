Inter apenas empata com o Guarany-BA na última rodada do Gauchão

O Inter encerrou a fase classificatória do Gauchão com um empate em 1 a 1 com o Guarany neste sábado (12), em Bagé. O resultado em nada mudou a situação dos clubes. O Colorado, já classificado para as semifinais, permaneceu na terceira colocação com 19 pontos e o Alvirrubro, que havia sido matematicamente rebaixado na última rodada, chegou aos 6 pontos.

Em sua despedida da primeira divisão do Estadual, o Guarany quebrou um jejum de 54 anos sem vitória sobre o Inter. Entre partidas oficiais e amistosas, faziam 20 jogos que o clube de Bagé não vencia. O último confronto entre os dois times foi no Campeonato Gaúcho de 2008, com uma goleada de 6 a 0 do Inter.

O Jogo

A derrota parcial de 1 a 0 no primeiro tempo saiu barata para um Inter desentrosado e pouco efetivo. O que se viu foi um já rebaixado Guarany encarar o Colorado de igual para igual, chegando a ter momentos de superioridade.

Os donos da casa abriram o placar após um erro defensivo de Kaique Rocha. Em tentativa de passe na defesa, o zagueiro errou e a bola sobrou para Juninho Tardelli que, na entrada da área, rolou para Marcos Paulo finalizar na saída de Daniel. O goleiro colorado, inclusive, foi o grande responsável em manter o time vivo no jogo com duas defesas importantes. O próprio autor do gol, Marcos Paulo, quase havia aberto o placar no início da partida ao receber livre de frente para o gol, mas Daniel salvou.

O Inter acabou o primeiro tempo com apenas uma grande chance de gol em uma finalização de Matheus Cadorini, dentro da área, defendida por Otávio. Além disso, o time comandado por Cacique Medina finalizou outras duas vezes em chutes de fora da área. O Colorado não conseguiu se impor e não levou perigo aos donos da casa nem mesmo em momentos que o Guarany parecia cansado e naturalmente diminuía a pressão na saída de bola, e ainda quase levou o segundo gol numa cabeçada de Jarro no final do primeiro tempo.

Os primeiros 15 minutos da etapa complementar repetiram a dinâmica do primeiro tempo e o Inter não encontrou espaços na defesa adversária. A situação fez Medina optar pela entrada dos titulares Edenilson e David. Ainda assim, o Colorado pouco produzia. Na melhor oportunidade, outra grande defesa de Otávio depois de uma cabeçada de Cuesta.

Com o passar do tempo, o time do Guarany foi sentindo o cansaço e dando mais espaços para o ataque colorado. Pouco depois do técnico Cristian de Souza realizar duas substituições que tornaram o time ainda mais defensivo, uma arrancada de David no contra-ataque encontrou Cadorini. Este, rolou para Caio Vidal entrar em velocidade na área e acertar o ângulo direito para empatar o jogo, aos 36 minutos. O final de jogo foi de pressão do Inter no ataque, mas sem grande efetividade e o jogo terminou empatado.

Agora o Inter volta suas atenções ao Grenal das semifinais que decidirá um dos finalistas do Gauchão. As partidas de ida e volta estão marcadas para os dias 19 e 23 de março.

Ficha Técnica

Guarany de Bagé 1

Otávio; Diego Macedo, Diego Rocha e Vavá; Raphinha, David, Lucas Hulk, Juninho Tardelli (Leo Kanu) e Roger Bastos (Jefferson Bernardo); Jarro (Pablo) e Marcos Paulo (Vinicius Martins). Técnico: Cristian de Souza.

Inter 1

Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor (Heitor); Gabriel, Johnny (Edenilson), D’Alessandro (Caio Vidal), Mauricio (Bruno Gomes) e Gustavo Maia (David); Matheus Cadorini. Técnico: Alexander Medina.

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn.