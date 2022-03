Grêmio x Ypiranga: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O confronto deste sábado (12), às 16h30min, pela última rodada da fase de grupo do Campeonato Gaúcho, na Arena, vale a liderança da competição. Para assumir a ponta da tabela de classificação, o Grêmio precisa golear o Ypiranga, de Erechim, por 3 a 0. Já o líder do Estadual pode até perder por dois gols de diferença, que segue líder, levando a vantagem de decidir a semifinal e uma possível final, em casa.

O técnico Roger Machado irá promover algumas mudanças no time. Na lateral-direita, o improdutivo Orejuela deve perder a vaga para o improvisado Rodrigues. Já no meio-campo, o questionado e vaiado Thiago Santos, pode ser preservado, entrando Lucas Silva na equipe. Outro de baixo rendimento na derrota para o Inter no meio da semana é Janderson. O jovem Gabriel Silva pode iniciar entre os titulares. E a grande novidade na escalação é Ferreirinha, recuperado de um problema muscular.

Do lado do Canarinho, o técnico Luizinho Vieira tem força máxima para segurar a liderança do Gauchão e levar a vantagem para Erechim. Com apenas uma derrota e seis gols sofridos na competição, o Ypiranga aposta na solidez defensiva e na velocidade do atacante Erick para surpreender na Arena.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Brenno; Rodrigues (Orejuela), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti e Bitello; Janderson (Gabriel Silva), Elias e Ferreira. Técnico: Roger Machado.

Ypiranga - Edson; Gedeílson (Amorim), Carlos Alexandre, Bispo e Diego Porfirio; Lorran, Robson, Marcelinho e John Lennon; Erick e Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem - Erico Andrade de Carvalho, auxiliado por Artur Avelino Birk Preissler e Otavio Legramanti.

SERVIÇO - GRÊMIO x YPIRANGA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (12).

Transmissão: Premiere.