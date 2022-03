Guarany de Bagé x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pela última rodada da fase classificatória do Gauchão, o Inter vai até Bagé enfrentar o Guarany neste sábado (12), às 16h30min. Ambos os times já têm vida definida na competição. O que está em jogo para o Colorado é um possível mando de campo nas partidas de volta das próximas fases, enquanto o Alvirrubro apenas cumpre tabela após ter seu rebaixamento decretado.

Atualmente o Inter é o terceiro colocado com 18 pontos e já está classificado para as semifinais. Já o Guarany, com apenas 5 pontos, foi rebaixado e disputará a Série A2 do Campeonato Gaúcho de 2023.

Para acabar a primeira fase na primeira posição, o time comandado por Alexander Medina precisaria aplicar uma goleada nos donos da casa e ainda torcer por uma derrota do Ypiranga diante do Grêmio. Dada a difícil combinação e com um Grenal encaminhado para ocorrer nas semifinais, a última rodada servirá para decidir quem da Dupla terá o mando de campo na partida de volta.

Onde assistir

Os torcedores que quiserem assistir à partida na TV aberta terão que sintonizar na RBS TV. Entre os canais fechados, o SporTV e o Premiere anunciaram a transmissão.

Prováveis Escalações

Guarany: Otávio; Diego Macedo, Diego Rocha e Vavá; Raphinha, David, Lucas Hulk, Juninho Tardelli e Roger Bastos; Jarro e Marcos Paulo. Técnico: Cristian de Souza.

Inter: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero (Johnny), Edenilson, D’Alessandro e Mauricio; David. Técnico: Alexander Medina.

Informações de Guarany-BA x Inter

Local: Estádio Estrela d'Alva, em Bagé.

Data e hora: Sábado (12) às 16h30min.

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere.

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn.