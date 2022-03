Classificado, Inter vai a Bagé em busca de uma melhor colocação no G-4

O Inter finalmente encontrou a vitória tão necessária para dar tranquilidade ao trabalho do técnico Alexander Medina. De quebra, o Colorado teve uma ótima atuação, mostrando comprometimento, criação ofensiva e o empenho cobrado pela direção após a queda para o Globo-RN, na Copa do Brasil. E para mostrar que a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio não foi um episódio isolado, o Inter volta a campo neste sábado, às 16h30min, em Bagé, contra o Guarany, pela última rodada do Gauchão.

Para o confronto na fronteira do Estado, Cacique Medina terá vários desfalques. O primeiro foi confirmado nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo Moisés teve constatada uma ruptura do ligamento colateral lateral do joelho direito, ficando afastado por até quatro semanas. Com isso, ele não atuar mais pelo estadual e corre o risco de perder os primeiros jogos do Brasileirão.

O Colorado também não contará com Taison e Wesley Moraes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Liziero e D'Alessandro podem ser preservados, pois estão pendurados. Uma possível escalação colorada tem Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Johnny, Edenilson, Maurício e Boschilia; David.

A situação do Colorado para terminar na liderança do Gauchão não é nada fácil. O Inter precisa tirar um saldo de oito gols para o líder Ypiranga, além de torcer para o Grêmio vencer a equipe de Erechim. Entretanto, caso vença em Bagé e o Tricolor tropece na Arena, o Colorado termina na frente do rival e tem a vantagem de decidir em casa na semifinal.