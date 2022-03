Segunda bateria tem Pierre Gasly mais rápido e nova Mercedes lenta

Pierre Gasly, da AlphaTauri, foi o piloto mais rápido na segunda bateria do primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, nesta quinta-feira (10). O francês anotou o tempo de 1min33s902 para liderar a sessão. Carlos Sainz e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, completaram os três melhores tempos com 1min34s359 e 1min34s531, respectivamente.

A Mercedes, que surpreendeu com um carro cheio de mudanças no início do dia, durante a primeira sessão, não teve um bom desempenho, registrando o nono e o 11º lugares com George Russel e Lewis Hamilton, respectivamente.

Faltando poucos minutos para o fim, o mexicano Sergio Perez, da Red Bull, escapou em uma curva, viu o carro afundar na brita e ficar atravessado, obrigando a organização a encerrar a segunda bateria de testes no Circuito Internacional do Baherin mais cedo.

Além de ser o mais rápido, Gasly também esteve entre os que mais completaram voltas: 102. Apenas Alexander Albon (104), da Williams -que fez o quinto melhor tempo -, e Sergio Perez, da Red Bull (137), - que fez o décimo melhor tempo-, andaram mais que o francês.

Quinze pilotos foram para a pista na segunda bateria, que ainda não contou com o atual campeão Max Verstappen.