Neymar desmente suposto desentendimento após eliminação do PSG na Champions

eliminação do Paris Saint-Germain O atacante Neymar foi às redes sociais negar que tenha se desentendido com o goleiro Donnarumma nana Liga dos Campeões, na quarta-feira (9). Segundo o jornal Marca, o brasileiro e o italiano, que falhou em um dos gols do adversário, tiveram que ser apartados no vestiário.

O brasileiro se mostrou irritado com a notícia publicada pelo diário espanhol após a derrota da equipe francesa para o Real Madrid, pelas oitavas de final, e negou qualquer problema com o companheiro de time.

"Eu odeio vir aqui e falar sobre notícias... Mas essa do post anterior é mentira. Não houve briga nenhuma dentro do vestiário!!! Jornalistas incompetentes que querem se promover, tenta a próxima, ok?", publicou o camisa 10 do PSG em seu perfil no Instagram.

Neymar também compartilhou uma troca de mensagens com Donnarumma no Whatsapp em que o italiano envia a notícia do Marca sobre o suposto desentendimento entre os dois. "Olá Ney. Desculpa por ontem. Esta notícia é inaceitável". O brasileiro respondeu: "Tranquilo! Isso pode acontecer no futebol. Somos um time e estamos contigo. Você é muito novo ainda e vai ganhar muito! Levante-se e seguimos. Abraço".

Em mais uma temporada marcada por lesão, Neymar deu adeus à Liga dos Campeões sem balançar as redes. Foi a primeira vez em sua carreira que o brasileiro deixou a principal competição de clubes do mundo sem marcar um gol. No total, o jogador acumula nove edições da competição continental.

O PSG volta suas atenções agora para o Campeonato Francês, que lidera com grande folga. A equipe da capital soma 62 pontos contra 49 do vice-líder Nice. No domingo, o time recebe o Bordeaux e, na semana seguinte, visita o Monaco.