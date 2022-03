Benzema marca três e Real Madrid elimina o PSG

Foi histórico. O Real Madrid parecia não ter saída após um primeiro tempo ruim, mas buscou forças em Karim Benzema, venceu o Paris Saint-Germain de virada por 3 a 1 e garantiu classificação às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na tarde desta quarta-feira (9), no Santiago Bernabéu, Mbappé abriu o placar, mas o camisa 9 francês fez três gols e decretou o adeus francês na competição.

Classificado, o Real Madrid agora aguarda novo sorteio para conhecer seu adversário nas quartas. Bayern de Munique, Liverpool haviam garantido a vaga na terça-feira. Também nesta quarta, Manchester City também avançou, após empatar sem gols com o Sporting, de Portugal, em Londres, após ter goleado por 5 a 0 no jogo de ida. A definição dos demais classificados acontece na semana que vem.

Dono de 13 títulos, o maior campeão europeu pode não ser o bicho papão de antes, mas a vitória no primeiro grande duelo eliminatório desta Champions é um recado aos demais favoritos. No Espanhol, o título parece questão de tempo: são oito pontos acima do vice-líder Sevilla, a 11 rodadas do final.

O encaixe do jogo parecia beneficiar o PSG, que tinha a vantagem de 1 a 0 do jogo de ida e encontrou campo aberto para contra-atacar. Na primeira chance Courtois parou Mbappé, depois Messi tabelou com Neymar e quase fez de cavadinha, e aos 33 minutos Mbappé chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Do jeito que estava, o gol era questão de tempo. Aos 38, Neymar achou um lançamento de cinema para Mbappé jogar na frente, aproveitar a indecisão de Alaba e marcar belo gol.

Tudo parecia muito bem encaminhado para o time francês na volta do intervalo. O PSG mantinha certo controle e Mbappé teve mais um gol anulado, No entanto, um erro de Donnarumma na saída de bola, aos 15, permitiu que Benzema tirasse o empate da cartola. Aí, tudo mudou.

O Bernabéu acendeu de novo, e a atmosfera virou completamente. Precisando de um gol e mais de meia hora por jogar, o Real Madrid foi para cima. Vinícius Jr. perdeu um aos 28, mas a virada saiu em grande estilo, com dois passes de Modric na mesma jogada e o segundo de Benzema, aos 30.

Como se fosse pouco, Benzema ainda aproveitou um PSG atordoado e fez o terceiro dois minutos depois: Rodrygo conseguiu um desarme logo na reposição de bola e acionou Vini Jr., que foi desarmado mas viu Benzema reaproveitar para fazer o terceiro do Real Madrid e explodir de vez o Bernabéu.