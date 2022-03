Haas sofre com problemas logísticos e perderá 1ª sessão de testes no Bahrein

Legenda: Após rompimento de contrato, a empresa russa Uralkali informou que que vai processar a Haas

Pior equipe da temporada passada da Fórmula 1, sem ponto conquistado, a equipe Haas domina o noticiário da principal modalidade do automobilismo neste início de ano. Depois da perda de patrocínio e a demissão do piloto russo Nikita Mazepin, o time norte-americano virou notícia porque perderá a sessão de testes da pré-temporada, na manhã desta quinta-feira.

A ausência na primeira sessão do dia se deveu a um problema logístico. O avião com todos os equipamentos sofreu uma falha mecânica e só vai chegar ao Bahrein nesta quarta-feira (9), véspera do início na nova bateria de testes de preparação das equipes para a temporada 2022 da F-1.

Com problemas mecânicos, a nave teve de fazer um pouso em Istambul, na Turquia, o que atrasou sua chegada no Bahrein para os testes que serão feitos de quinta a sábado. Desta forma, a Haas perderá a sessão da manhã, mas à tarde vai colocar o brasileiro Pietro Fittipaldi em ação.

A Haas rompeu contrato de patrocínio com a empresa russa Uralkali por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. A organização econômica, que fabrica fertilizantes, tem como um dos seus donos Dmitry Mazepin, pai de Nikita, piloto russo que foi demitido. Dmitry é conhecido por ser muito próximo do presidente russo Vladimir Putin. A Uralkali anunciou nesta semana que vai processar a Haas para tentar recuperar o investimento feito nesta temporada na equipe norte-americana.

A temporada da Fórmula 1, que terá 22 corridas este ano, começa no Bahrein no próximo dia 20. O campeão do ano passado foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, seguido pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.