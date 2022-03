Polícia prende dez suspeitos de envolvimento nas brigas em jogo do Campeonato Mexicano

A Procuradoria-Geral do Estado de Querétaro anunciou, nesta terça-feira (8), que a polícia prendeu os primeiros 10 suspeitos de envolvimento nas cenas de violência no estádio Corregidora, no último sábado (5), na partida entre Querétaro e Atlas, pelo Campeonato Mexicano.

De acordo com o boletim emitido pelo órgão, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz de Controle Judiciário. Os detidos foram mandados para a prisão por possível participação nos crimes de tentativa de homicídio, violência em eventos esportivos e defesa do crime.

Nas buscas foram apreendidas 82 roupas esportivas com o símbolo do Querétaro, quatro pares de tênis com supostas manchas de sangue, 22 celulares e diferentes indicações que podem colaborar para a continuidade das investigações.

Ainda de acordo com a Procuradoria-Geral, mais de 583 imagens, 78 vídeos e mais de mil mensagens foram analisadas para identificação da conduta criminosa.

Os detidos, todos do sexo masculino, serão apresentados à autoridade judiciária para determinar sua situação legal. As investigações continuam em curso.