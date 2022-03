Conmebol divulga horários dos próximos jogos das Eliminatórias

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (8) os horários dos próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. As partidas do Brasil não serão nos horários costumeiros e devem alterar a grade de programação da Rede Globo - detentora dos direitos de transmissão - porque coincidirão com o horário das novelas.

Válido pela 17ª rodada, o primeiro confronto dos brasileiros será diante do Chile, no dia 24 de março, numa quinta-feira, às 20h30min (horário de Brasília). Já na 18ª rodada, a seleção brasileira enfrenta a Bolívia na terça-feira seguinte, no dia 29, às 19h30min (de Brasília).

O Brasil já está com sua vaga para a Copa do Mundo garantida, ao lado da Argentina. No entanto, essas rodadas serão determinantes para saber quais outras seleções também disputarão o Mundial e também para o técnico Tite realizar testes visando a futura convocação para o Catar.

Confira abaixo os confrontos:

17ª rodada

Uruguai x Peru - 24/03, às 20h30min

Colômbia x Bolívia - 24/03, às 18h30min

Brasil x Chile - 24/03, às 20h30min

Paraguai x Equador - 24/03, às 20h30min

Argentina x Venezuela - 25/03, às 20h30min

18ª rodada

Peru x Paraguai - 29/03, às 18h30min

Venezuela x Colômbia - 29/03, às 19h30min

Bolívia x Brasil - 29/03, às 19h30min

Chile x Uruguai - 29/03, às 20h30min

Equador x Argentina - 29/03, às 18h30min