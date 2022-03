Sem Diego Souza, Elias Manoel será o atacante do Grêmio no clássico

O técnico Roger Machado praticamente não tem dúvidas para escalar o Grêmio para o clássico Grenal 435, nesta quarta-feira, às 21h, no Beira-Rio, pela 9ª rodada do Gauchão. Com a confirmação da lesão muscular de grau 1 no músculo posterior da coxa direita, Diego Souza está fora da partida. Ele seguirá sendo avaliado diariamente e não tem previsão de retorno. A escolha para substituí-lo será o jovem Elias Manoel.

Quem também não ficará à disposição para encarar o maior rival é Ferreirinha. Recuperado de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, as dores no quadril não permitiram que o jogador estivesse pronto para esta quarta-feira. Como forma de preservação para evitar que o problema se agrave, o departamento médico gremista optou por não liberá-lo e ele seguirá trabalhando a parte física. Nesta segunda-feira, ele fez um trabalho individualizado com o preparador físico Reverson Pimentel.

Desta forma, o Tricolor praticamente não tem mistério para o duelo. No treinamento desta segunda-feira, Geromel e Orejuela foram preservados, mas não preocupam. Para dizer que Roger não tem nenhuma dúvida para escalar o Grêmio, Benítez e Campaz brigam por uma vaga. Porém, o colombiano deve ser o escolhido, já que dá mais velocidade ao setor.

A grande polêmica que envolve o início do trabalho de Roger Machado é a permanência de Thiago Santos entres os titulares no meio campo. Questionado pela torcida pelo baixo rendimento, o volante tem a confiança do treinador, além de ser um dos maiores desarmadores da posição, em números. Com isso, a provável escalação para o duelo no Beira-Rio tem Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Campaz (Benítez); Janderson, Rildo e Elias.