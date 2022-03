Jogo entre Querétaro e Atlas tem invasão e 22 pessoas feridas

Um jogo do Campeonato Mexicano terminou no sábado (5) com cenas de violência e pancadaria. Torcedores do Atlas e do Querétaro invadiram o gramado do estádio La Corregedoria aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0 para o Atlas. O gol havia sido marcado por Julio Furch.

Segundo a Polícia de Querétaro, local da partida, a pancadaria resultou em 22 feridos, sendo 9 deles levados para hospitais - dois em estado grave. As autoridades não informam se houve mortos, mas alguns meios de comunicação de língua espanhola chegaram a veicular o número de 17 mortos. A agência de proteção civil do estado de Querétaro reforçou que não há registro de óbitos e que todos os feridos são do sexo masculino.

De acordo com o Fox Sports, a confusão começou quando torcedores do Querétaro invadiram o campo. A segurança falhou e os fãs rivais do Atlas também entraram no gramado, provocando uma briga generalizada. A polícia não conseguiu conter a confusão.

As imagens da briga se espalharam pelo mundo. As mais fortes são de torcedores sendo espancados, alguns desacordados com muito sangue em volta, e famílias correndo pelo gramado ao lado dos filhos para tentar se proteger da confusão. O governador de Querétaro, Mauricio Kuri, disse que os donos do clube "e as instituições devem responder pelos fatos": "Dei instruções para que a lei seja aplicada com todas as suas consequências", publicou.