Grêmio empata com o Novo Hamburgo e segue na vice liderança da competição

O Grêmio enfrentou o Novo Hamburgo, na tarde deste sábado, no Estádio do Vale, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com um gol de Gabriel Silva, na etapa complementar, o Tricolor empatou em 1 a 1 com os donos da casa, somando um ponto na competição. O resultado deixa o time comandado por Roger Machado mais próximo da classificação à próxima fase do Gauchão - com 18 pontos e um jogo a menos.

Os instantes iniciais da partida foram de equilíbrio, apesar de um domínio maior por parte dos gremistas. Uma das primeiras chegadas ao campo de ataque aconteceu aos 4’, quando Orejuela foi a linha de fundo e cruzou, mas a defesa adversária conseguiu o corte. Em seguida, Villasanti recebeu na área e ao tentar o domínio, foi travado pela marcação.

Passados dez minutos, Geromel recuperou a bola no meio-campo e trabalhou com Janderson, que devolveu o passe para o zagueiro. Avançando até a entrada da área, o camisa 3 fez um cruzamento buscando Diego Souza, mas a defesa do Novo Hamburgo fez o corte.

Os adversários responderam aos 19’, após cobrança de escanteio. A bola foi colocada na área, Luis Gustavo desviou de cabeça e Brenno espalmou. No rebote, Michel Renner mandou na trave, assustando a defesa tricolor. Em resposta, o Grêmio chegou com Rildo pela esquerda, que fez uma jogada individual e finalizou. A bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

O Novo Hamburgo conseguiu abrir o marcador aos 26 minutos, quando Da Silva cortou a marcação e chutou forte, mandando para o fundo das redes, sem chances de defesa do goleiro Brenno.

Aos 32’, foi a vez de Campaz ganhar do defensor e acionar Rildo, ao lado, que finalizou de primeira. A bola desviou na zaga e passou longe da meta.

O NH seguiu no campo de ataque tricolor e mais uma vez, levou perigo ao Grêmio. Próximo dos 40’, Camargo invadiu a área e chutou forte, acertando a trave. Na reta final da partida, Rildo recebeu um cruzamento e finalizou de primeira. Raul fez uma grande defesa, impedindo o gol de empate.

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para o segundo tempo.

Aos 4 minutos, o Tricolor tentou com Villasanti, que abriu na direita para Janderson. O atacante dominou e tentou o passe para Orejuela, mas a bola saiu pela linha de fundo. Dois minutos depois, Rildo finalizou, mas Raul fez boa defesa.

Com 11’ jogados, após um bate rebate na área, a bola sobrou para Janderson, que bateu a meia altura, mandando a gol – o goleiro do NH defendeu novamente. Sete minutos depois, foi a vez de Bitello fazer um cruzamento e dentro da área, a bola acabou batendo no braço de Islan, mas nada foi marcado.

O Grêmio ameaçou também com Gabriel Silva, aos 20’, que chutou da esquerda e mandou em direção ao gol, mas a bola saiu pela linha de fundo. Em seguida, Elias recebeu na direita e fez um cruzamento, mas Raul defendeu.

Aos 39 minutos da etapa complementar, após uma cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área e Gabriel Silva desviou de cabeça, igualando o marcador.

Com o empate, o Grêmio chega mais próximo da classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho.