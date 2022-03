No domingo, Inter enfrenta o Aimoré no Beira-Rio

O Inter recebe o Aimoré neste domingo, às 18h15min, no estádio Beira-Rio. Válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, o confronto direto pode decidir uma das vagas para as semifinais.

Quinto colocado, com 12 pontos, o Colorado precisa fazer o seu papel como mandante e derrotar o Índio Capilé. Caso contrário, pode ser ultrapassado por até três times na tabela e aumentar ainda mais a pressão em cima de um resultado positivo no Grenal, remarcado para o dia 9. Já o Aimoré ocupa a 9ª posição, com 11 pontos, ainda na briga por uma das quatro vagas para a próxima fase.

A grande novidade entre os titulares do Colorado deve ser o retorno de Taison. Ele foi liberado pelo clube para resolver problemas familiares e não atuou diante do Globo-RN, na Copa do Brasil. Há, ainda, a possibilidade de o técnico Alexander Medina realizar mudanças no time que jogou pela competição nacional.

Um provável Inter para enfrentar o Aimoré tem: Daniel; Bustos (Heitor), Kaíque Rocha, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Gabriel (Dourado), Johnny, Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes.

Outro ponto importante será em como o Inter conduzirá a situação dos jogadores pendurados, uma das grandes preocupações da diretoria após o adiamento do Grenal. Bruno Méndez, Moisés, Dourado, Liziero, D'Alessandro, Taison e Wesley Moraes correm o risco de levarem o terceiro cartão amarelo e, consequentemente, não ficarem disponíveis para o clássico, válido pela 9ª rodada.