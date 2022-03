Leticia Bufoni diz que quer participar de competições de drift

Fã de esportes radicais como surfe e paraquedismo, a skatista Leticia Bufoni tem planos para começar a acelerar em outra pista: a do automobilismo. Em episódio do podcast 'Resenha de Verão', comandado por Glenda Kozlowski, a paulista, ao lado da também skatista olímpica Yndiara Asp, comentou sobre a paixão por drift e os treinamentos na categoria.

"Eu tenho um carro só para drift. Estou treinando, pois eu quero competir algum dia, não sei quando ainda. Eu treino como se fosse profissional, pois eu quero competir. Dos 10 aos 14 anos, eu andava de kart, depois fui para os Estados Unidos. Lá, eu passei a pilotar carro mesmo. Não sei quando eu vou competir, mas eu gostaria", afirmou Leticia.

O drift (ou drifting) é um esporte praticado no Japão desde os anos 1970 e ganhou fama mundial principalmente após o filme "Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio", de 2006. Trata-se de um estilo de competição em que a intenção é derrapar com a traseira do veículo para um lado e as rodas dianteiras no sentido contrário da curva.

Leticia Bufoni possui um carro de drift personalizado com seu nome. Em setembro do ano passado, ela posou ao lado do novo veículo e o divulgou nas redes sociais.