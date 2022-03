Eliminação na Copa do Brasil liga alerta no Grêmio

a derrota por 3 a 2 para o time paulista, além da eliminação, Desde quando foi definido, em sorteio, o Mirassol como adversário, o Grêmio sabia que não teria vida fácil na Copa do Brasil. E, na noite de terça-feira (1º),ligou um sinal de alerta em relação ao elenco tricolor para a disputa da Série B a partir de abril. Nos bastidores do clube, a comissão técnica já conversa com a direção em busca de reforços pontuais.

O setor mais questionado é o defensivo. O goleiro Brenno deve se manter titular. Entretanto, já se fala em um jogador mais experiente para a disputa da segunda divisão nacional. O zagueiro Bruno Alves, mesmo que venha marcando gols na frente, apresenta falhas na defesa. O Tricolor ainda tem a volta de Kannemann, mas sem uma data precisa.

O lateral-direito Orejuela, em sua segunda passagem pelo clube, parece ainda não ter se encontrado. Por isso, a direção busca uma alternativa no mercado, mas esbarra na falta de bons nomes a partir da limitação financeira. Os volantes também não foram poupados das críticas. Thiago Santos e o hoje reserva Lucas Silva são blindados pela diretoria, mas o técnico Roger Machado sabe que precisa de mais peças para o setor. Alguns jovens podem ganhar espaço, mas correm o risco de serem "queimados" se o resultado não vier.

Até a estreia na Série B, diante da Ponte Preta, o Grêmio terá o Gauchão para fazer os últimos ajustes na equipe. Com criatividade, alguns nomes podem chegar.

A eliminação na Copa do Brasil deixou o calendário gremista mais leve. Além dos jogos restantes no Gauchão, o Tricolor terá apenas a final única da Recopa Gaúcha, contra o Glória, de Vacaria, e as 38 partidas em busca do retorno à elite nacional, em 2023, pela frente.

A delegação retornou do interior de São Paulo no fim da tarde desta quarta-feira. A equipe se reapresenta nesta quinta e inicia a preparação para o confronto com o Novo Hamburgo, sábado, às 16h30min, contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.