Torcedor do Juventude é retirado do estádio após denúncia de racismo

Antes do início do clássico entre Juventude e Caxias neste sábado (26), o zagueiro Erik, do Caxias, disse ter sido vítima de racismo no estádio Alfredo Jaconi. O torcedor foi identificado, retirado de estádio e encaminhado para a delegacia. No entanto, o jogador não registrou a ocorrência.

O incidente aconteceu no aquecimento das equipes. Após a identificação do torcedor, a Brigada Militar foi até a arquibancada para retirá-lo e encaminhá-lo para a delegacia. No local, o jogador optou por não fazer o boletim de ocorrência.

Na mesma partida, o lateral esquerdo Rennan Siqueira, do Caxias, levou uma cusparada ao fazer um arremesso. O suspeito do ato também foi para a delegacia.

O clássico de Caxias do Sul pela nona rodada do Campeonato Gaúcho terminou empatado sem gols. O Caxias, com 12 pontos, está na terceira colocação. Por outro lado, o Juventude amarga somente o 10º posto, com oito pontos conquistados.