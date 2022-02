Palmeiras e Atlético-MG abrem Brasileirão Feminino na próxima sexta-feira

Começou a contagem regressiva para o início da primeira divisão (A1) do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de abertura será na próxima sexta-feira (4), entre Palmeiras (vice-campeão de 2021) e Atlético-MG (finalista da Série A2), no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h (horário de Brasília).

As Brabas do Corinthians, atuais campeãs e líderes do ranking nacional, entram em campo no dia seguinte, às 14h, contra o Red Bull, no Parque São Jorge, também na capital paulista. A temporada de 2022 começou bem para a equipe do Timão, que levantou a taça da Supercopa do Brasil no último dia 13. No ano passado, além do Brasileirão, as Brabas faturaram o Paulista e a Libertadores da América.

A primeira fase da competição irá até 7 de agosto, conforme tabela divulgada pela CBF, com datas, horários e locais das oito primeiras rodadas.

Jogos da 1ª rodada do Brasileiro A1

SEXTA_FEIRA, 4 DE MARÇO

21h - Palmeiras x Atlético-MG - Allianz Parque, São Paulo

SÁBADO, 5 DE MARÇO

14h - Corinthians x Red Bull - Parque São Jorge, São Paulo

15h - São José x Avaí - Martins Pereira, São José dos Campos (SP)

16h - Inter x Cresspom - SESC Campestre, Porto Alegre

DOMINGO, 6 DE MARÇO

15h - Real Brasília x Santos - Defelê, Brasília

15h - Cruzeiro x Grêmio - SESC Alterosas, Belo Horizonte

18h - Ferroviária x Esmac - Fonte Luminosa, Araraquara (SP

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO

20h - Flamengo x São Paulo - Luso Brasileiro, Rio de Janeiro)