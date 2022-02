Roger Machado comanda treino no Grêmio sem Diego Souza e Nicolas

O mistério e o jogo de esconde-esconde sempre fizeram parte da semana que antecede um clássico Grenal. No Grêmio, a preparação para o enfrentamento com o Inter, no sábado (26), no Beira-Rio, começou com Diego Souza deixando o treino de terça-feira mais cedo. Já no trabalho desta quarta, o atacante também não foi a campo e ficou na academia. Além dele, o técnico Roger Machado não contou com o lateral-esquerdo Nicolas e o goleiro Gabriel Grando.

Diego Souza passou por uma ressonância na terça, mas não foi constatada nenhuma lesão. Entretanto, o jogador de 36 anos apresentou uma fadiga muscular na coxa esquerda e foi preservado. A tendência é de que ele trabalhe normalmente nesta quinta-feira, até como um teste para avaliar sua utilização. O lateral Nicolas sofreu uma gastroenterite e também não foi a campo. Ele foi medicado e liberado.

Já o goleiro Grando apresentou um quadro de amigdalite, com febre. Também recebeu medicação e foi para casa. Aliás, o hoje goleiro reserva do Tricolor vem sendo sondado pelo futebol europeu. A Sampdoria, da Itália, tinha feito uma consulta de empréstimo ou compra do jogador de 21 anos. A última foi feita pelo também italiano Hellas Verona. No início do mês, o Krasnodar, da Rússia, procurou o clube. A direção definiu que só libera Grando por € 8 milhões (R$ 45,2 milhões).

Mesmo com as ausências no treino e as possibilidades de retornos de lesão ou de suspensão, Roger Machado deve manter boa parte da equipe que goleou o São Luiz por 4 a 0. A novidade pode ser o retorno de Thiago Santos. Uma possível escalação tem Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Bitello (Gabriel Silva), Campaz (Janderson) e Rildo; Diego Souza.