Athletico-PR e Palmeiras vão em busca do título inédito da Recopa

Acostumado a decisões, o Palmeiras dá início nesta quarta-feira (23) à disputa de sua oitava final em pouco menos de 16 meses, período em que é comandado por Abel Ferreira. O Verdão enfrenta o Athletico-PR, às 21h30min, na Arena da Baixada, com a ideia de superar a frustração de ter perdido o Mundial de Clubes há 11 dias.

O segundo duelo, que definirá o campeão, será daqui a uma semana, dia 2 de março, no Allianz Parque. Os dois buscam o primeiro título do torneio. O Palmeiras foi derrotado há um ano pelo Defensa y Justicia, da Argentina, nos pênaltis, e levou o vice. O Athletico-PR disputou a competição em 2019, quando foi superado pelo River Plate.

Não há vantagem pelo gol marcado fora de casa na Recopa. Em caso de empate no placar agregado, haverá prorrogação e penalidades, caso a igualdade persista. As duas partidas têm transmissão apenas da Conmebol TV, no pay-per-view.

Palmeiras e Athletico-PR brigam pela taça do torneio que reúne o campeão da Libertadores e da Sul-Americana e também por uma premiação importante. A Conmebol paga ao vencedor U$S 1,6 milhão - R$ 8,23 milhões. O valor teve um aumento em relação ao ano passado, quando a entidade premiou o campeão Defensa y Justicia com U$S 1,25 milhão. O vice, neste ano, leva U$S 800 mil (R$ 4,11 milhões).

Campeão da Copa do Brasil de 2020 e das últimas duas edições da Libertadores, o Palmeiras está atrás de sua quarta conquista sob o comando de Abel Ferreira. Nas outras quatro finais - Paulistão, Recopa, Supercopa e Mundial, todos de 2021 - ficou com o vice. O Athletico-PR também colhe frutos de uma boa gestão e acostumou-se a ser protagonista, brigando por troféus com frequência. Venceu a Copa do Brasil em 2019 e a Sul-Americana duas vezes, em 2018 e 2021.

Prováveis escalações

Athletico-PR - Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinicius; Erick, Matheus Fernandes e Léo Cittadini; David Terans (Davi Araújo), Reinaldo (Carlos Eduardo) e Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Atuesta; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro - Facundo Tello (Argentina).