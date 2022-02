Seleção feminina dos EUA e federação chegam a acordo por igualdade salarial

A federação de futebol dos Estados Unidos e a seleção feminina de futebol do país chegaram a um acordo nesta terça-feira (22) sobre a disputa por igualdade salarial. No processo, que já dura seis anos, as americanas exigem a equiparação de seus salários com os da seleção masculina.

O acordo fixou o pagamento de US$ 24 milhões (R$ 122 milhões) a um grupo formado por atletas em atividade e outras já aposentadas, além da garantia por parte da US Soccer, a federação americana, de que os pagamentos serão equiparados a partir do novo acordo coletivo firmado entre o sindicato das jogadoras profissionais e a entidade.

"Não foi um processo fácil de chegar a esse ponto, certamente", disse a presidente da US Soccer, Cindy Parlow Cone, campeã mundial e bicampeã olímpica como jogadora. "O mais importante é que estamos avançando, e avançando juntos."

A inesperada vitória das atletas foi bastante celebrada por uma de suas líderes, Alex Morgan. "É uma vitória monumental para nós e para as mulheres", afirmou a atacante de 32 anos. "O que pretendíamos era o reconhecimento por parte da US Soccer de que havia discriminação, e recebemos isso por meio do pagamento firmado no acordo. Queríamos estabelecer um tratamento justo e igualitário nas condições de trabalho, e conseguimos isso no acordo de condições de trabalho”, acrescentou.

Os sindicatos feminino e masculino de futebol já realizaram sessões de negociação conjuntas com a federação americana, mas para que o acordo seja cumprido por parte da entidade, os homens provavelmente terão que dividir ou ceder parte de seus possíveis ganhos com os pagamentos feitos pela Fifa relacionados à Copa do Mundo, por exemplo.

Na última edição da Copa feminina, em 2019, na França, a Fifa distribuiu US$ 30 milhões (R$ 152 milhões na cotação atual) entre as 24 seleções participantes. Na última edição masculina da competição, em 2018, na Rússia, o bolo dividido pela entidade entre as 32 seleções foi de US$ 400 milhões (R$ 2 bilhões).