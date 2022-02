Agüero conversa com a AFA para se juntar à comissão técnica da Argentina

O ex-atacante Sergio Agüero que se aposentou recentemente do futebol por conta de um problema cardíaco, parece ter definido o que fará na sequência de sua carreira, agora fora das quatro linhas.

O próprio Agüero revelou conversas com a Associação do Futebol Argentino (AFA) para se juntar à comissão técnica de Lionel Scaloni que comandará a seleção do país na Copa do Mundo deste ano, no Catar.

"Ainda precisamos definir qual será a função, mas estarei com o time na Copa do Mundo", disse Agüero em entrevista ao canal TyC Sports. "Quero passar um tempo com os jogadores. Estarei lá com o time, me dou muito bem com eles. Quero estar perto e tentar me divertir. Quero encontrar um jeito de ajudar a seleção", completou.

Nas redes sociais, a AFA publicou fotos da visita de Agüero à sede da associação e de sua conversa com o presidente da entidade, Claudio "Chiqui" Tapia, mas não revelou o teor da reunião.

O atacante anunciou em dezembro do ano passado a sua aposentadoria, três meses depois de ter sofrido uma arritmia cardíaca durante o empate por 1 a 1 do Barcelona com o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Agüero havia acabado de chegar ao clube catalão após dez temporadas de sucesso no Manchester City. Pelo Barça, só pôde atuar em cinco partidas e anotou um gol, em derrota por 2 a 1 para o Real Madrid.

Em 101 jogos pela seleção argentina, Agüero marcou 42 gols e é o terceiro maior artilheiro da história da alviceleste, atrás apenas de Lionel Messi (80) e Gabriel Batistuta (56).