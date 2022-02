Inter encaminha a contratação de Marrony, ex-Atlético-MG

Ainda no mercado em busca de opções para o ataque, o Inter fechou com o atacante Marrony, do Midtjylland, da Dinamarca. Os valores desembolsados pelo Colorado podem chegar a 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 18,6 milhões), por 60% dos direitos econômicos.

O jogador de 23 anos já vinha sendo observado pela direção, que inclusive tentou um empréstimo junto ao clube dinamarquês, sem sucesso. Em agosto do ano passado, ele foi vendido pelo Atlético-MG ao Midtjylland por 4,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões na época) e assinou por cinco temporadas.

Pelo clube da Dinamarca, ele soma apenas 9 partidas disputadas e nenhum gol marcado. Seu melhor momento na carreira foi com a camisa do Galo, onde esteve em 62 partidas e anotou 10 gols. No Brasil, ele também jogou pelo Vasco da Gama, antes de ser transferido ao Atlético-MG.

O atacante pode atuar em mais de uma função. No clube mineiro, chegou a ser o centroavante titular, com algumas atuações pelo lado. No Inter, a tendência é que ele seja usado pelo técnico Alexander Medina como ponta, mas podendo ser escalado como centroavante.

A direção colorada ainda busca outras opções para o ataque. O uruguaio Brian Rodríguez, do Los Angeles FC, segue na mira, mas o clube norte-americano dificulta a saída do jogador.