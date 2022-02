São José x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

empate diante do Brasil de Pelotas Neste domingo (20), às 20h30min, no Passo D’Areia, o Inter de Alexander Medina tem mais um confronto em busca da evolução do trabalho do técnico uruguaio. Pela 8ª rodada do Gauchão, o Colorado visita o São José, no Passo D'Areia. Após alguns resultados frustrantes, como o, em casa, na última quarta-feira (16), o Inter tem o último teste antes do duelo Grenal, no próximo sábado (26), no Beira-Rio.

A tendência é de manutenção da equipe que foi a campo contra o Xavante. No entanto, alguns jogadores pendurados com dois cartões amarelos podem ser preservados de olho no duelo com o maio rival. Outro obstáculo é o gramado do Passo D’Areia. O campo artificial não é bem visto pelos jogadores, que temem alguma lesão.

O adversário colorado vem de derrota para o Juventude por 2 a 0, nesta quinta-feira (17), em Caxias do Sul. A partida marcou a estreia do técnico Paulo Baier. Ele chega com a tarefa de manter o Zequinha na elite do futebol gaúcho. Mesmo perdendo na Serra, a equipe apresentou um bom futebol.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São José - Fábio; Alex Murici, Pablo Ricardo, Bruno Jesus e Marcelo Nunes; Fabiano, Crystopher e Silas; Everton Bala, Thayllon e Mazola. Técnico: Paulo Baier.

Inter - Daniel; Heitor, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Johnny, Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Arbitragem - Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Mateus Olivério Rocha e Fabricio Lima Baseggio.

SERVIÇO – SÃO JOSÉ x INTER

Local: Passo D’Areia, em Porto Alegre.

Horário: 20h30min (Brasília) deste domingo (20).

Transmissão: Premiere.