Grêmio x São Luiz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

erá a estreia de Roger Machado no comando da equipe Neste sábado (19), às 16h30min, na Arena, o Grêmio recebe o São Luiz, de Ijuí, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. S, sete anos após a primeira passagem. Para isso, ele precisa ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Nesta sexta-feira (18), ele comandou o primeiro e único treino com o grupo completo para definir a escalação gremista.

O Tricolor tenta retomar a liderança do Estadual, já que o Ypiranga, de Erechim, assumiu a ponta após vencer o Aimoré por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (17). Para isso, Roger deve levar a campo o time mais próximo do seu pensamento sobre futebol. Ele não contar com Ferreira e Benítez, afastados por lesão muscular. Outra baixa é o colombiano Campaz, que retornou os treinos, mas ainda busca a melhor forma após uma pancada no joelho direito. Por outro lado, Geromel e Diego Souza devem voltar ao time.

O adversário gremista, o São Luiz, de Ijuí, busca a manutenção no G-4 da competição. A equipe comandada pelo técnico Paulo Henrique Marques tem apenas uma derrota no Gauchão, logo na estreia, para o atual líder, o Ypiranga.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Orejuela, Bruno Alves, Geromel e Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Janderson, Gabriel Silva e Rildo; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

São Luiz - Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus, Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis, Paulinho Santos e João Vieira; Jean Dias, Juba e Ariel Marques. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Arbitragem - Anderson da Silveira Farias, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Cassio Pires Dornelles.

SERVIÇO - GRÊMIO x SÃO LUIZ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Horário: 16h30min (Brasília) deste sábado (19).

Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere.