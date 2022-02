F-1 busca inspiração no passado para ter nova temporada acirrada

A Fórmula 1 olhou no retrovisor e buscou nas décadas de 1970 e 1980 a inspiração para os carros da categoria a partir da temporada 2022. O campeonato mais extenso da história do Mundial, com 23 corridas, terá início no dia 20 de março, no GP do Bahrein, e será concluído em 20 de novembro, em Abu Dhabi.

O novo regulamento - previsto inicialmente para 2021, mas adiado por causa da pandemia - traz de volta o conceito do "carro asa". Projetado no formato de asas de avião invertidas, ele usa elementos do "efeito solo", responsável por acelerar o ar que passa por baixo do carro para que haja mais aderência e velocidade.

A ideia é uma evolução da tecnologia utilizada pelos veículos da categoria até 1982, quando o efeito solo foi banido por questões de segurança. A preocupação se tornou menor com o passar das décadas justamente pela evolução dos itens de proteção aos pilotos, como o halo.

Não à toa, quando o carro conceito foi apresentado, o que mais chamou a atenção dos especialistas foi o assoalho, desenhado para criar mais downforce - a pressão aerodinâmica que mantém os carros presos à pista. Nos modelos utilizados até 2021, os carros perdiam downforce quando vinham atrás de um rival.

De acordo com estudos da própria F-1, a perda era de 35% a uma distância de 20m entre os veículos, chegando a 46% a 10m. Com os novos carros, a perda de sustentação aerodinâmica para quem vem atrás é de 4% a 20m e 18% a 10m, facilitando a disputa por posições.

"Desenvolveram esse novo carro para podermos acompanhar os carros com mais proximidade. Eu espero que seja o melhor carro que a F-1 já viu", disse o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes.

"O carro parece muito diferente do que estamos acostumados. O mais importante é que as corridas sejam melhores. Nós temos que conseguir acompanhar melhor o carro que está à nossa frente. Se conseguirmos fazer isso, ficarei encantado", afirmou o atual campeão, Max Verstappen, da Red Bull.

Para o público geral, o que mais chama a atenção são as novas linhas dos monopostos. A superfície é visivelmente mais simples e possui menos apêndices aerodinâmicos, o que gera menos turbulência para quem busca ultrapassagens.

Mudanças nas polegadas dos pneus diminui o impacto aerodinâmico

Além disso, a categoria terá rodas de 18 polegadas em vez das de 13, utilizadas no campeonato nas últimas décadas. A Pirelli, fornecedora oficial da categoria, afirma que a mudança busca uma abordagem mais moderna. Além da questão estética, o modelo tem uma "proximidade tecnológica do produto de carro de passeio".

De acordo com a fabricante, a principal mudança ocorreu nas paredes laterais dos pneus de perfil baixo - nomenclatura que indica a relação entre a altura e a largura, medidas em milímetros. Com o perfil baixo, o pneu terá menos flexão, diminuindo o impacto aerodinâmico.

As rodas terão, também, tampas para ajudar no desvio de fluxo de ar, o que aumenta a força descendente e contribui para a parte de aerodinâmica, além de diminuir a turbulência.

Diminuir o ar turbulento foi o principal objetivo, ainda, da mudança feita no desenho da asa dianteira, que é bem mais simples do que os modelos usados até 2021. A ideia do novo nariz do carro é gerar downforce mais consistente quando um veículo está logo atrás de outro, facilitando uma perseguição mais próxima.

O mesmo conceito está presente nas asas traseiras, projetadas para evitar que o carro de trás pegue o ar sujo. Graças a uma rampa difusora mais íngreme, logo abaixo da asa, o ar que sai do veículo que está à frente é mais limpo, causando menos turbulência para o seguinte.

O DRS, sistema que diminui o arrasto para aumentar chances de ultrapassagens, permanece nos carros mesmo com essas mudanças, embora o desejo da F-1 seja eliminá-lo no futuro. Os motores serão os mesmos também, mantendo a unidade turbo-híbrida de 1,6 litro. Já o combustível terá um aumento na proporção de biocombustível, com 10% de etanol --o regulamento até 2021 previa 5,75% de etanol.

Como medida de segurança, o chassi dos carros foi desenvolvido para absorver mais energia nos impactos dianteiros (48%) e traseiros (15%). É uma maneira de aumentar a proteção aos pilotos em caso de batida.

De acordo com a categoria, essa preocupação aumentou desde o acidente com Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020, quando o francês bateu fortemente e escapou do carro em chamas.

O regulamento de 2022 traz ainda uma novidade sobre o teto de gastos das equipes, menor em relação ao ano passado. Agora, as escuderias poderão gastar, no máximo, US$ 142 milhões (R$ 783 milhões) na temporada. Em 2021, esse valor foi de US$ 145 milhões (R$ 799 milhões).