Condenado definitivamente por estupro, Robinho muda rotina e se isola

condenado por estupro coletivo na última instância da Justiça italiana, em 19 de janeiro de 2022. Robinho mudou a sua rotina após serO jogador já vivia um dia a dia mais isolado, mas está ainda mais recluso depois da pena final de nove anos de prisão na Itália.

Como não pode ser extraditado , ele está livre no Brasil e fica na maior parte do tempo na sua casa, localizada no luxuoso condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá (SP). Por outro lado, agora não pode sair do país, já que a Itália emitiu mandado de prisão internacional.

O atacante de 38 anos tem casa na cidade de Santos, mas opta pelo Guarujá, também em São Paulo, neste momento, pela privacidade. Ele não tem atualizado as redes sociais e evita qualquer aparição pública.

Nos últimos dias, por exemplo, Robinho foi ao seu barbeiro e surpreendeu os presentes no salão pelo silêncio. Ele entrou e saiu do espaço sem conversar e só disse o mínimo. "Não deu um sorriso", disse um interlocutor.

Robinho tinha o hábito de jogar futevôlei na praia na altura do Canal 6 de Santos. Nos últimos dias, entretanto, trocou as areias por uma quadra particular na sua casa do Guarujá. Ele ainda não admite oficialmente o fim da carreira, mas pessoas próximas a ele acreditam que as chuteiras já foram penduradas. O atacante recusou sondagens recentes de clubes pequenos depois de viver a expectativa de voltar ao Santos.

Antes do último julgamento, pessoas próximas a Robinho disseram que ele esperava ser inocentado para ter uma nova chance de vestir a camisa do Santos, seu clube do coração, nem que fosse para uma despedida. Esse sonho ficou inviável com a condenação na última instância.

Com futuro incerto, o jogador treina para manter a forma física em uma academia própria. Mesmo sem jogar mais, ele não deve ter problemas financeiros. O atleta tem economias, principalmente após a passagem pelo Evergrande, do futebol chinês - ele ainda jogou por Real Madrid, Manchester City e dois clubes da Turquia, Basaksehir e Sivasspor -, e tem dinheiro aplicado em investimentos. Um amigo do atacante falou que, sem loucuras, "tem dinheiro para ele, os filhos e os netos".

O Santos terminou de pagar em janeiro deste ano uma dívida com Robinho da época do ex-presidente Modesto Roma, à frente do clube de 2015 a 2017. O valor total era de R$ 2,3 milhões e foi renegociado para R$ 1,8 milhão. As parcelas foram de R$ 150 mil.

O Santos do ex-presidente Orlando Rollo contratou Robinho em outubro de 2020, mas suspendeu o acordo antes mesmo da reestreia por causa da pressão de patrocinadores. Andres Rueda assumiu o posto de mandatário alvinegro em janeiro de 2021 com a esperança de rescindir logo de cara, porém, os custos seriam elevados e a decisão foi de esperar o término do vínculo, em 28 de fevereiro de 2021.

Robinho havia assinado um contrato curto, com possibilidade de renovação, e salário simbólico. À época, o atacante falou sobre a decisão do Santos.