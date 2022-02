Buscando ainda mais evolução, Inter encara o São José

empate frustrante do Inter diante de um Brasil de Pelotas Após orepleto de desfalques no Beira-Rio, o técnico Alexander Medina foi para a entrevista coletiva dizer que foi a melhor apresentação desde que chegou ao clube e que está gostando bastante da evolução da equipe. O 1 a 1 com o Xavante até teve um primeiro tempo interessante, mas, na etapa final, o time não conseguiu romper a barreira defensiva imposta pelos visitantes e criou muito pouco.

Para tentar seguir evoluindo, Cacique Medina terá neste domingo (20), às 20h30min, o São José, no Passo D'Areia, pela 8ª rodada do Gauchão. Além do desafio de encaixar as peças do time, o técnico uruguaio terá pela frente o gramado artificial do Zequinha, onde se sabe que a bola corre mais, acelerando o ritmo do jogo.

Como gostou do que viu na quarta-feira, Medina deve repetir boa parte da formação neste domingo. Gabriel, de boa movimentação em sua estreia como titular, ganhou elogios do comandante e deve seguir no time. O mesmo pode acontecer com Paulo Victor, que ganhou a posição de Moisés, bastante questionado pela torcida colorada. Outra troca foi a entrada de Maurício, deixando David no banco de reservas. Essas peças devem ser repetidas.

Quem foi apresentando oficialmente nesta quinta-feira foi o lateral-direito Fabricio Bustos. O jogador de 25 anos, que assinou com o Colorado até o final de 2024, escolheu a camisa 16, a mesma que usava no Independiente, seu único clube até então. Bustos elogiou bastante Medina e disse que está à disposição do treinador.

"Falei muito com Alexander. Mostrou no Talleres que é um grande treinador. É muito ofensivo e pode me ajudar. Tenho características ofensivas e espero ajudar e deixar torcida, companheiros e comissão contentes", planeja o lateral.