Latifi diz que ainda recebe ameaças dos fãs de Hamilton por acidente em Abu Dhabi

O resultado do GP de Abu Dhabi, que garantiu o título da temporada 2021 da Fórmula 1 a Max Verstappen, continuam dando o que falar. Além das decisões tomadas pela direção de prova e do sumiço de Lewis Hamilton da esfera pública por mais de dois meses, Nicholas Latifi, piloto da Williams, revelou que recebeu ameaças e mensagens de ódio dos fãs do piloto britânico após a corrida. O canadense deu a declaração durante a apresentação do novo carro da escuderia para 2022.

Por causa de seu acidente nas voltas finais, que resultou na entrada do safety car na pista, que possibilitou a ultrapassagem de Verstappen sobre Hamilton e o título do alemão, Latifi relatou que recebeu diversas ameaças de morte. O piloto até chegou a excluir suas redes sociais, prevendo as mensagens que receberia, mas nem assim foi capaz de evitar a onda de ataques.

"Parece bobo para algumas pessoas, mas no final do dia, você não sabe o quão sério as pessoas são", comentou o canadense nesta última terça-feira (15). Por conta disso, o piloto se sentiu obrigado a tomar medidas para se proteger. Em Londres, durante um de seus passeios com a namorada, a modelo Sandra Dziwiszek, Latifi contratou seguranças particulares.

"Você tem de levar as ameaças a sério porque não sabe o que pode acontecer e é apenas uma realidade infeliz do mundo em que vivemos. Houve ameaças de morte extremas, coisas que passaram dos limites. Tudo o que precisa é um fã bêbado num aeroporto ou esbarrar em alguém que está tendo um dia ruim que está intoxicado, sob a influência de algo, e têm essas opiniões realmente extremas", salientou o piloto.

Latifi também contou que Hamilton lhe enviou mensagens de apoio ao final do GP, assim como seus outros colegas e companheiros na F1. O canadense voltará ao cockpit durante a primeira sessão de pré-temporada, que ocorre ainda neste mês, nos dias 23 e 25, em Barcelona. A abertura da temporada de 2022 da Fórmula 1 está marcada para março, 20, com o Grande Prêmio do Bahrein, que permanecerá no calendário da categoria até 2036 após renovação de contrato na última semana.