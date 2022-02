Vídeo do Grêmio vaza previsão de retorno de jogadores lesionados

Um vídeo divulgado pelo Grêmio para mostrar os bastidores da chegada do seu novo técnico, Roger Machado, chamou a atenção por revelar informações do departamento médico gremista. As imagens mostraram um quadro com a previsão de volta de jogadores do grupo principal que estão lesionados. Entre eles, estão Ferreira, Campaz, Benítez e Pedro Lucas.

A má notícia para a torcida gremista é que, segundo a previsão do próprio clube, Ferreira e Benítez não devem estar disponíveis para disputarem o primeiro Grenal da temporada, que acontece no dia 26 de fevereiro, válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Isso porque os dois jogadores têm retornos previstos para o dia 1º de março e 26 de fevereiro, respectivamente.

empate com o Juventude, no último domingo. O Grêmio já havia anunciado que os dois atletas seriam desfalques por um período de 10 a 15 dias. Ambos sofreram distensões de grau 1 na coxa direita durante o

Outro titular lesionado, o colombiano Campaz tem previsão de retorno para esta quinta-feira (17). Ele havia sofrido uma pancada no joelho direito após um choque durante a partida contra o Guarany de Bagé, pela 4ª rodada do Gauchão. Na ausência de Benítez, o meia será o principal armador do Grêmio para as próximas partidas. Já o meia Pedro Lucas deve voltar aos treinamentos a partir da próxima segunda-feira e segue se recuperando de uma lesão na coxa que o deixou de fora do confronto diante do Juventude.

Roger Machado Vale lembrar queainda não contará com os lesionados Jhonata Robert, fora seis meses com uma lesão no joelho esquerdo, e Kannemann, com retorno previsto para abril após uma cirurgia no quadril.

As previsões de volta dos lesionados: