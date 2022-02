Inter cria canal para denúncias de violência contra a mulher

A Diretoria Feminina e de Inclusão (DFI) do Inter lançou nesta quarta-feira (16) um canal de denúncias visando combater a discriminação e a violência contra a mulher. A DFI é vinculada à vice-presidência de Relacionamento Social e trabalha na defesa das causas femininas, de diversidade e de inclusão.

Através do ícone de um apito roxo localizado no site do clube, o denunciante será direcionado para o WhatsApp (51) 98114-7779, número que receberá e encaminhará as denúncias conforme a ocorrência relatada.

Os casos vão desde assédios ou discriminação ocorridos no ambiente do estádio Beira-Rio, até denúncias de violência contra a mulher de qualquer outro local do Rio Grande do Sul - nesse último, a mensagem recebida será encaminhada para a Delegacia da Mulher que prestará o atendimento necessário.

"No caso de denúncia de assédio ou discriminação ocorrida no ambiente do estádio Beira-Rio, o conteúdo irá para os responsáveis pela segurança e atendimento no local. Importante sempre informar o setor do estádio em que houve a ocorrência para que o atendimento seja mais ágil e eficaz", explica a diretora Feminina e de Inclusão do Inter, Janice Cardoso.