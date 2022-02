Inter x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter enfrenta o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (16), às 21h30min, no Beira-Rio. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O torcedor terá duas opções à sua disposição para assistir à partida. Na internet, o confronto será transmitido de graça pelo portal ge.globo, e na TV fechada, o canal Premiere é o responsável pela transmissão.

diante do Brasil de Pelotas não será diferente vitória de 1 a 0 sobre o Caxias, no último sábado (12) O técnico Alexander Medina segue realizando testes na equipe titular do Inter e. Jogadores como o recém-contratado Gabriel e o meia-atacante Maurício podem ser as novidades. O meia-atacante, inclusive, foi o autor do único gol na

Terceiro colocado com 11 pontos, o Inter está a três do líder Grêmio, e dois pontos à frente do primeiro fora da zona de classificação para a semifinal do Gauchão. Uma derrota para o Xavante pode tirar o Colorado dos quatro primeiros colocados.

O Brasil de Pelotas também briga por uma das quatro vagas para a próxima fase. Sexto colocado com 9 pontos, uma vitória fora de casa sobre o Inter elevaria a confiança do time para o restante do campeonato. O Xavante vem de um tropeço em casa para o Novo Hamburgo, no último domingo (13), quando empatou em 1 a 1.

Prováveis Escalações

Inter: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado (Gabriel), Johnny, Edenilson (Maurício), Taison e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Brasil de Pelotas: Marcelo; Marcelinho, Rafael Castro, Helerson e Henrique Ávila; Karl, Gabriel Araújo, Marllon e Luizinho; Paulo Victor e Bruno Paulo. Técnico: Jerson Testoni.

Informações de Inter x Brasil de Pelotas

Onde: Estádio Beira-Rio

Data e hora: Quarta-feira (16), às 21h30min

Onde assistir: ge.globo e Premiere

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein