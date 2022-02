União Frederiquense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio viajou até Frederico Westphalen para enfrentar o União Frederiquense nesta quarta-feira (16), às 19h, na Arena União Frederiquense. Válida pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, a partida terá transmissão dos canais por assinatura SporTV e Premiere.

O confronto no interior gaúcho será o primeiro do Tricolor sem o técnico Vagner Mancini,. Seu substituto,, apenas assistirá à partida. O time será comandado por Cesar Lopes, técnico da equipe de transição. Ele terá a missão de manter o Grêmio na liderança do Estadual. Atualmente, o Tricolor está invicto no campeonato com 14 pontos, três à frente de Ypiranga e Inter.