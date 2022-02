Conmebol confirma horários das finais da Recopa entre Athletico-PR e Palmeiras

Renato Portaluppi faz mistério sobre vaga no meio-campo do Grêmio para a decisão

O técnico Renato Portaluppi fechou o treino do Grêmio nesta terça-feira e não revelou o time que entrará em campo para enfrentar o Independiente, na quarta-feira, às 21h45, na Arena, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana