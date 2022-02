Messi perde pênalti, mas Mbappé dá a vitória ao PSG sobre o Real na Champions

No primeiro encontro de Lionel Messi com o Real Madrid vestindo uma camisa que não a do Barcelona, o craque do PSG desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas conseguiu sair de campo comemorando uma vitória. Coube ao francês Mbappé, nos acréscimos, marcar um golaço em jogada individual para definir o placar de 1 a 0, em Paris, no jogo de ida pelas oitavas de final da Champions, nesta terça-feira (15).

Com o resultado, a equipe francesa terá a vantagem de jogar por um empate na partida de volta, no dia 9 de março, no estádio Santiago Bernabéu. Em caso de uma vitória dos mandantes pela diferença mínima, a decisão da vaga se estenderá à prorrogação, uma vez que não há mais o critério do gol fora de casa como desempate.

Para o confronto em Madri, o time espanhol terá desfalques importantes. O volante brasileiro Casemiro e o lateral-esquerdo Mendy não vão poder atuar, pois receberam o terceiro amarelo. Já o PSG, por outro lado, deverá ter um importante reforço entre os titulares. Recuperado de lesão, Neymar voltou a campo nesta terça. Ele entrou no segundo tempo, minutos após Messi desperdiçar o pênalti. Com boa movimentação e pedindo a bola, demonstrou não sofrer mais com o problema no tornozelo esquerdo.

Mesmo sem o brasileiro em campo, o time parisiense teve amplo domínio no primeiro tempo, com 60% da posse de bola. O problema foi que não conseguiu converter isso em muitas chances claras, embora tenha tido seis finalizações contra apenas uma do adversário, sem muito perigo.

O Real, aliás, tinha dificuldade para cruzar a linha do meio de campo. Até mesmo o zagueiro Militão se viu obrigado a tentar ajudar o time a sair de trás. Só não pôde fazer isso mais vezes porque Mbappé e Messi exploravam, principalmente, o lado esquerdo do ataque.

O cenário não foi muito diferente na etapa final, com o PSG sufocando o Real Madrid no campo de defesa, enquanto os espanhóis pouco perigo levaram ao gol francês. Mesmo no sufoco, o time visitante parecia que conseguiria segurar o empate, principalmente quando o argentino Messi perdeu um pênalti aos 16 minutos, quando Courtois defendeu a cobrança.

Porém, nos acréscimos, Mbappé, enfim, conseguiu furar a retranca madrilenha e marcou contra a equipe pela qual ele deverá atuar a partir da próxima temporada.