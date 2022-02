Inter recebe o Brasil-Pel e Cacique Medina deve fazer mais testes

Embalado pela vitória sobre o Caxias, no final de semana O técnico Cacique Medina terá mais uma oportunidade para testar peças em busca da melhor formação para este início de trabalho. Nesta quarta-feira (16), às 21h30min, o Colorado recebe o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pela 7ª rodada do Gauchão., o time busca se consolidar no G-4 diante do Xavante.

A escalação de Medina é uma incógnita, ainda mais que o uruguaio montou o time na última partida com três zagueiros. A dúvida é se ele repetirá a formação e também se dará mais espaço para jogadores como o volante Gabriel e o meia-atacante Maurício, que tiveram boa atuação em Caxias do Sul. Uma possível escalação tem Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado (Gabriel), Johnny, Edenilson (Maurício), Taison e David; Wesley Moraes.

Nesta terça-feira (15), a direção apresentou mais um volante. Bruno Gomes veio do Vasco, em um negócio que envolveu a ida de Zé Gabriel. O jogador de 20 anos assinou contrato até o final de 2025 e disse que espera "aprender muito" com os jogadores experientes.

O meio-campista, formado nas categorias de base do clube carioca, deixou em aberto qual posição prefere no setor. "Não tenho uma preferência. Gosto de jogar nas duas. No Vasco, joguei até de lateral-direito. Onde me colocarem, vou jogar", disse.

Bruno ainda comentou sobre a troca com o novo técnico. "Não tive um contato tão direto, mas participei do treino e ele me deu as boas-vindas. Também já li bastante sobre o estilo que ele gosta dos volantes. É procurar fazer o que ele pede", completou.