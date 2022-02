Ministério Público envia a ministério italiano pedido de extradição de Robinho

condenado em última instância O Ministério Público de Milão enviou ao Ministério da Justiça italiano o pedido de extradição e o mandado de prisão de Robinho, 38. Ele foia nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher de 23 anos. As informações são do jornal italiano La Reppublica.

O crime ocorreu em uma boate da cidade em 23 de janeiro de 2013, quando ele atuava pelo Milan.

Robinho e seu amigo Ricardo Falco, também condenado, estão no Brasil. O pedido foi assinado pela promotora Adriana Blasco.

Os documentos serão enviados agora para a Justiça brasileira. A Constituição do Brasil não permite que um cidadão do país seja extraditado, mas, com o mandado de prisão internacional, Robinho pode ser detido se viajar para o exterior.

A sentença definitiva, proferida pela Suprema Corte italiana, foi dada em 19 de janeiro deste ano. Os outros homens que participaram do crime nunca foram encontrados. Segundo as investigações, Robinho teria feito a mulher consumir álcool até deixá-la inconsciente, sem que pudesse contestar o ato sexual.

Na defesa do jogador, seus advogados apresentaram fotos das redes sociais da vítima para provar que ela estava habituada a consumir bebidas alcoólicas. Robinho alega inocência e diz que a relação foi consensual.,

Para a agência Ansa, Franco Moretti, um dos responsáveis pela defesa, disse que Robinho sempre alegou sua inocência e que não poderia comentar o pedido de extradição porque não tinha conhecimento oficial sobre o assunto.

A reportagem tentou entrar em contato com o advogado, mas ele não atendeu às ligações.

Robinho tem vivido em sua casa no Guarujá, embora pudesse ser encontrado, especialmente antes da sentença definitiva, em partidas de futevôlei na praia do Boqueirão, em Santos. Em 2020, o Santos chegou a anunciar sua contratação, mas, por causa de protestos nas redes sociais e ameaças de patrocinadores, decidiu voltar atrás.

Ele não anunciou se pretende voltar a jogar mas, aos 38 anos, disse a amigos pensar no assunto apenas se receber uma proposta interessante. Seu sonho era voltar para o Santos, mas isso se tornou inviável. Ele recebeu sondagens de pequenas equipes fora de São Paulo, mas não se interessou. Seu último clube foi o Istanbul Basaksehir, da Turquia.