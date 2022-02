FIA confirma corrida sprint no Brasil e anuncia nova pontuação do formato

Comissão de Fórmula 1, composta por membros da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), da Liberty Media, que detém os direitos comerciais da categoria, e as equipes, se reuniu nesta segunda-feira (14) em Londres para discutir mudanças no regulamento e quais serão os próximos passos para melhorar o sistema de direção de prova do esporte.

Era esperado que a FIA anunciasse o resultado da análise feita sobre a polêmica decisão do campeonato de 2021, que culminou com vitória de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton, mas isso só será divulgado, de acordo com a entidade, "nos próximos dias".

O que ficou acertado é a continuidade do formato sprint, que será usado em três dos 23 GPs deste ano: em Imola, na Áustria e no Brasil. Dentre os três, o GP de São Paulo é o único que já recebeu a sprint em seu ano de estreia, em 2021.

As regras, contudo, foram alteradas: em vez dos três primeiros, agora os oito primeiros vão pontuar na sprint, uma corrida curta realizada no sábado para formar o grid de largada. Isso significa que o vencedor levará 8 pontos - ou seja, a prova vale bem mais do que no ano de estreia, quando eram distribuídos três pontos para o vencedor, dois para o segundo e um para o terceiro.

Outra mudança no formato é que o vencedor da sprint não é mais considerado o pole position para efeitos estatísticos, mas, sim, o piloto que terminar em primeiro na classificação, disputada no sábado.

A grande briga em relação às sprints, no entanto, era financeira. Apertados pelo teto de gastos, que diminuiu de US$ 145 para US$ 140 milhões neste ano, os times grandes queriam uma recompensa maior em caso de acidentes nas sprints. O mesmo acordo do ano passado foi mantido. Em contrapartida, em vez das seis sprints propostas pela Liberty Media, a temporada 2022 terá apenas três, mesmo número de 2021.