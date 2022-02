Maurício marca no fim, e o Inter se reencontra com a vitória

A atuação foi longe de ser brilhante, mas o gol de Maurício, aos 41 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Inter sobre o Caxias, por 1 a 0, no sábado, no Estádio Centenário, na Serra, pela sexta rodada do Gauchão. Após três jogos de jejum, o Colorado voltou a vencer no Estadual e agradou ao técnico Alexander Medina, principalmente pelo segundo tempo.

O triunfo sobre o time de Rogério Zimmermann colocou o Inter na vice-liderança, temporariamente. Nesta quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio, Cacique Medina tem mais uma rodada para observações e testes, diante do Brasil de Pelotas.

Para o técnico uruguaio, o time mostrou evolução diante do Caxias. "Ganhar é sempre bom e tivemos várias ações durante a partida. Tivemos momentos bons, principalmente no segundo tempo. A equipe jogou como queremos, foi agressiva e ficou muito tempo no campo adversário. Insistimos pelos lados e chegamos ao gol. Quero exaltar o aspecto coletivo. Está havendo uma melhora", garante Medina.

O Inter surpreendeu indo a campo com três zagueiros e mudou algumas peças na esperança de que o time pudesse jogar melhor. Mas encontrou um adversário bem armado, que jogou de igual para igual e teve chances de marcar.

No intervalo, Medina arriscou e colocou Maurício no lugar de Edenilson, que deixou o campo sentindo uma pancada forte na perna direita. Com isso, o Inter conseguiu ter maior presença no campo de ataque e criou chances para marcar. O goleiro do Caxias, André Lucas, fez boas defesas.

E, como vem acontecendo, a entrada de D'Alessandro, desta vez, aos 26 minutos, deu ainda mais profundidade ao time, principalmente com lançamentos. E o gol saiu aos 41 minutos, em um chute forte de Maurício, que bateu de frente para o gol após o zagueiro Victor Cuesta fazer o trabalho de pivô e rolar a bola para trás. Fim de sofrimento e um olhar de alívio de Medina.