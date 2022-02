Na prorrogação, Chelsea bate o Palmeiras e fatura o Mundial

O Palmeiras parou no Chelsea na tentativa de alcançar seu grande sonho, a conquista do Mundial de Clubes. O Verdão endureceu o jogo contra a formação inglesa e o levou à prorrogação, na noite de sábado dos Emirados Árabes Unidos, mas a decisão da competição acabou como as oito anteriores: vitória do clube europeu.

O campeão da Champions League chegou ao troféu com um triunfo por 2 a 1. Nos 90 minutos iniciais, Lukaku abriu o placar de cabeça, aos oito minutos da etapa final, e Raphael Veiga empatou para a equipe brasileira em pênalti tolo de Thiago Silva, dez minutos após sofrer o revés. Depois, foi a vez de Luan fazer pênalti. Havertz definiu o placar no estádio Mohammed Bin Hayed, em Abu Dhabi, já aos 12 do segundo tempo da prorrogação.

Foi o primeiro título mundial do Chelsea, que havia fracassado em sua tentativa anterior, em 2012, quando perdeu por 1 a 0 a final para o Corinthians. O Verdão, por sua vez, perde a segunda chance seguida de conquistar a taça.