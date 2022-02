Corinthians bate Grêmio nos acréscimos e fica com a taça

O Corinthians tem mais um título em sua lista de conquistas no futebol feminino. O clube que vem dominando a modalidade no cenário sul-americano venceu a Supercopa do Brasil, neste domingo, com uma suada vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, com gol marcado por Gabi Zanotti aos 48 minutos do segundo tempo.

Foi a primeira edição da competição, cuja final foi realizada na Neo Química Arena, em Itaquera, com bom público. O favoritismo era alvinegro, por todo o histórico recente de triunfos, mas as Gurias do Tricolor foram aguerridas e venderam cara a derrota.

Os donos da casa pressionaram bastante na primeira etapa, sem ir à rede. Na segunda, houve equilíbrio, e a disputa se encaminhava para um desempate nos pênaltis. Aí, nos acréscimos, Diany bateu escanteio da esquerda. Zanotti, a camisa 10 e capitã preta e branca, subiu bem, cabeceou no canto esquerdo e correu para a galera.