Trio que foi a todos os Super Bowls vê jogo junto pela provável última vez

Don Crisman, 85 anos, Gregory Eaton, 82, e Tom Henschel, 80, estarão entre os cerca de 80 mil espectadores da partida entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, neste domingo (13), às 20h30min (de Brasília), no SoFi Stadium, nos arredores de Los Angeles. Será o Super Bowl 56 e a 56ª vez em que eles vão ao campo no jogo decisivo do torneio de futebol americano dos Estados Unidos.

Ao que tudo indica, será a última vez deles como um grupo. Crisman, o mais velho, avisou aos demais que a final da temporada 2021/2022 da NFL (a liga do futebol americano) tem tudo para ser a sua despedida: "Sinto que estamos nos aproximando do fim".

Os outros dois mostram uma disposição maior. Henschel tem como meta chegar à decisão de 2026. "Acho que ainda tenho alguns anos pela frente. Vou tentar alcançar 60 Super Bowls. Mas a idade está chegando para todos nós", sorriu o caçula da turma.

A tradição começou em 1967, quando a final era chamada de AFL-NFL World Championship. Na ocasião, o Green Bay Packers bateu o Kansas City Chiefs por 35 a 10, no Los Angeles Memorial Coliseum, a cerca de 16 quilômetros de onde Rams e Bengals duelarão neste fim de semana.

O preço do ingresso, à época, era bem diferente. O trio, que pagou U$ 2.500 (cerca de R$ 13 mil) por bilhete para ver o jogo no SoFi Stadium, diz que desembolsava cerca de 400 vezes menos para assistir às decisões dos anos 1960. De lá para cá, o valor cresceu, em movimento oposto ao chamado "clube dos que nunca perderam Super Bowl", que já foi maior.

Sobraram Crisman, Eaton e Henschel, que moram em diferentes cidades dos Estados Unidos e se reúnem anualmente na final. No ano passado, devido a restrições ligadas à Covid-19, tiveram de acompanhar o triunfo por 31 a 9 do Tampa Bay Buccaneers sobre o Kansas City Chiefs, em Tampa, a algumas fileiras de distância um do outro. Agora, estarão pertinho de novo e, provavelmente, pela última vez.