Grêmio oficializa rescisão e Douglas Costa é anunciado pelo Los Angeles Galaxy

O Los Angeles Galaxy é o próximo destino do meia-atacante Douglas Costa. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (10), nas redes sociais, com direito a um vídeo com o jogador vestindo a camisa da equipe norte-americana.

O Grêmio, time no qual o atleta atuou na temporada passada, chegou a um acordo para a rescisão de contrato. O Tricolor repassou o empréstimo, firmado com a Juventus, de Turim, ao Los Angeles Galaxy. Segundo nota gremista, "nenhum valor será devido pelo time ao atleta referente ao período remanescente de contrato que deixará de ser cumprido".

Douglas Costa, de 31 anos, vai atuar por empréstimo nos próximos seis meses e depois vai assinar contrato de um ano e meio, tornando-se jogador definitivo do clube norte-americano.

"Estou muito feliz por poder fazer parte da melhor equipe da liga, time no qual atuaram nomes importantes como David Beckham e Ibrahimovic. Sou um jogador que disputou Copa do Mundo e espero poder colaborar com o Los Angeles Galaxy", afirmou Douglas Costa.