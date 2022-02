Brasil segue em 2º no ranking da Fifa e Senegal faz história após título africano

A menos de 10 meses do início da Copa do Mundo no Catar, foi divulgada nesta quinta-feira (10) a primeira atualização do ranking da Fifa em 2022. Classificado antecipadamente para o Mundial e com domínio absoluto nas Eliminatórias sul-americanas, o Brasil não conseguiu alcançar a Bélgica e segue na segunda posição.

Mas o maior destaque da lista divulgada pela Fifa vai para Senegal, campeã no último domingo, de forma inédita, da Copa Africana de Nações. A seleção senegalesa chegou à 18ª colocação, a melhor de sua história.

Contando com uma geração badalada, Senegal conquistou o torneio continental ao derrotar o Egito, na disputa por pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Com isso, o time que tem o atacante Sadio Mané, do Liverpool, o goleiro Edouard Mendy, do Chelsea, o volante Idrissa Gueye, do PSG e o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, chegou a uma posição histórica na tabela da entidade.

Lutando por vaga na Copa do Mundo (jogo decisivo será contra a mesma seleção egípcia em março), Senegal segue à frente de países mais tradicionais como Colômbia e Chile, além dos rivais continentais Marrocos, Egito e Nigéria. Com 1.587,78 pontos, os senegaleses estão atrás da Suécia por detalhe, tendo em vista que os europeus têm 1.588,26 pontos, na 17ª posição.

O Brasil, no entanto, perdeu a chance de assumir o topo do ranking, colocação que não ocupa desde agosto de 2017. Caso a seleção brasileira vencesse o Equador, no compromisso durante a última rodada de Eliminatórias, em Quito (ficou no empate por 1 a 1), a seleção conseguiria a pontuação necessária para ultrapassar a Bélgica, algoz do técnico Tite e companhia na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A atual campeã mundial França continua na terceira colocação, mas logo depois do pódio houve uma mudança: a Argentina tomou a quarta posição da Inglaterra, que caiu para quinto. Completam o Top 10: Itália, Espanha, Portugal, Dinamarca e Holanda. A Alemanha subiu uma posição e agora está em 11º.

Confira o ranking da Fifa:

1º - Bélgica - 1.828,45 pontos

2º - Brasil - 1.823,42

3º - França - 1.786,15

4º - Argentina - 1.766,99

5º - Inglaterra - 1.755,52

6º - Itália - 1.740,77

7º - Espanha - 1.704,75

8º - Portugal - 1.660,25

9º - Dinamarca - 1.654,54

10º - Holanda - 1.653,73

11º - Alemanha - 1.648,33

12º - México - 1.647,90

13º - Estados Unidos - 1.643,34

14º - Suíça - 1.642,83

15º - Croácia - 1.620,74

16º - Uruguai - 1.614,05

17º - Suécia - 1.588,26

18º - Senegal - 1.587,78

19º - Colômbia - 1.585,89

20º - País de Gales - 1.578,01