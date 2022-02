Titulares do Grêmio voltam a campo no domingo, contra o Juventude

A virada por 2 a 1 sobre o Índio Capilé O time que começou o duelo com o Aimoré era totalmente reserva. Entretanto, o técnico Vagner Mancini precisou recorrer aos titulares após sair perdendo.pode ter mascarado algumas falhas, mas, por outro lado, também trouxe uma boa notícia. O lateral-esquerdo Nicolas, vindo do Athletico-PR, deu as duas assistências para os gols e ganhou elogios do comandante.

Neste domingo (13), às 19h, na Arena, a equipe titular volta a campo, exceto o goleiro Brenno, que deve seguir mantendo o revezamento com Gabriel Grando. Mesmo que a equipe seja titular, Nicolas pode ganhar mais uma chance, já que Diogo Barboza não teve boas atuações nos jogos que foi escalado.

Nesta quinta-feira (10), a direção anunciou a liberação da arquibancada Norte para domingo. O espaço estava interditado desde a invasão de campo no jogo com o Palmeiras, em outubro, pelo Brasileirão. Com isso, o setor destinado às organizadas volta a ser ocupado.