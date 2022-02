CBF confirma Cuiabá como sede da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo

Depois de uma novela, a CBF confirmou nesta quarta-feira (9) que a Supercopa do Brasil 2022 será na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo entre Atlético-MG e Flamengo será disputado em 20 de fevereiro, às 16h (de Brasília).

A própria entidade confirmou que tinha um acordo prévio com o estádio Mané Garrincha, em Brasília, para realização da partida, mas as restrições sanitárias locais ocasionaram a mudança de sede. A CBF tentou até o último minuto ter a Capital Federal como sede da Supercopa, mas Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, não flexibilizou a presença de público no estádio.

Nesta novela, o Galo, atual campeão o Brasileiro e da Copa do Brasil, pressionou sobre a sede. Não queria aceitar um estádio que tivesse maioria de torcida rubro-negra. Por isso, estava incomodado com o DF e opções no Nordeste. O diretor Rodrigo Caetano disse que queria a partida em Belo Horizonte.

Essa atitude gerou uma reação pública do Flamengo. No Twitter, o presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Baptista, reclamou da pressão atleticana: "Sobre a decisão do local da decisão da Supercopa, eu fico aqui pensando se fosse o Flamengo reclamando e não aceitando jogar em nenhum local e a CBF tolerando todo esse mimimi. O que o mundo falaria? É o que o Atlético tem feito, com a complacência da mídia em geral".

Ao fim das contas, o jeito foi mandar a partida para Cuiabá, reforçando a imagem de campo neutro. "A Arena Pantanal foi um dos palcos da Copa do Mundo é um grande estádio do nosso país e têm todas as credenciais para receber esse aguardado clássico entre Atlético-MG e Flamengo", disse o presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da entidade.