Red Bull lança novo carro para temporada 2022 com Max Verstappen e Sergio Pérez

A Red Bull Racing lançou nesta quarta-feira (9) seu novo carro para a temporada 2022 da Fórmula 1. O modelo RB18 do monoposto foi revelado em transmissão ao vivo pela Red Bull TV, com as presenças do atual campeão mundial Max Verstappen, e de seu companheiro Sergio Pérez.

A equipe comandada por Christian Horner anunciou o lançamento por meio de um teaser publicado na última semana nas redes sociais. O chefe da equipe também participou da transmissão, assim como outros membros do time.

A escuderia deu poucos detalhes sobre as novidades do novo carro, com a apresentação sendo guardada a sete chaves, mas o nome do modelo, RB18, já indicava mudanças. A Red Bull pulou o número 17, previsto para 2021. No ano passado, por causa da pandemia da Covid-19, a maior parte do regulamento técnico foi congelado, resultando em uma versão alternativa do carro de 2020, intitulado RB16B.

A Red Bull encerrou o jejum de sete anos sem títulos na Fórmula 1 com o primeiro título de Max Verstappen na última temporada. A equipe havia sido campeã pela última vez em 2013 com o alemão Sebastian Vettel - atualmente na Aston Martin -, que na ocasião se tornou tetracampeão do Mundial de Pilotos. A pré-temporada da Fórmula 1 começa entre os dias 23 e 25 deste mês no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha.

O calendário de lançamentos dos modelos das equipes segue com a Aston Martin, nesta quarta-feira (10), McLaren, na quinta (11), Alpha Tauri no próximo dia 14, Williams (15), Ferrari (17), Mercedes (18), Alpine (21) e Alfa Romeo (27).