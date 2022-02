Direção do Inter segue no mercado em busca de atacantes

A direção colorada ainda não parou de ir atrás de atacantes de lado de campo para reforçar o time comandado por Alexander Medina. Até o momento, apenas David foi contratado para a função. O nome da vez é Marrony, atacante de 23 anos que atua no Midtjylland, da Dinamarca. Ele tem passagens por Vasco da Gama e Atlético Mineiro, até ter sido comprado pelo clube dinamarquês, em agosto do ano passado, por cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões na cotação da época).

Desde que chegou na Europa, o jogador atuou em apenas oito partidas oficiais e não marcou nenhum gol. Ele teve seus melhores momentos pelo Galo, onde esteve em 62 partidas e anotou 10 gols. No clube mineiro, inclusive, Marrony chegou a jogar como centroavante, mas com a chegada de reforços perdeu espaço e passou a ser reserva na ponta esquerda.

A proposta colorada pelo atacante é um empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. O Inter aguarda a resposta do Midtjylland para seguir com a negociação. Enquanto as conversas entre os clubes acontecem, o jogador segue atuando na pré-temporada do clube europeu. No domingo (6), ele chegou a marcar um gol em um amistoso realizado em Portugal.

Outro nome ofensivo na mira do Inter é Sebastián Villa, atacante do Boca Juniors-ARG. No entanto, segundo a imprensa argentina, o Boca tem a intenção de vender o jogador de 25 anos e não aceitou uma proposta de empréstimo para o Colorado.

Entre as chegadas praticamente confirmadas, o Inter tem ao menos três reforços para serem anunciados. Tratam-se dos volantes Gabriel e Bruno Gomes, e do lateral-direito Fabrício Bustos. O primeiro chegou do Corinthians e já realizou exames médicos. Bruno Gomes, do Vasco, deve ser envolvido numa troca com Zé Gabriel, fora dos planos do Inter. Já o lateral argentino tem sua chegada em Porto Alegre aguardada para os próximos dias.